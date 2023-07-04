Минтранс нашел решение для объезда пробок у Крымского моста
Минтранс планирует открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, который стоит в многокилометровой пробке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев во время обсуждения проблемы
Также на Керченскую переправу дополнительно поставят еще один паром — сейчас там задействованы шесть. В результате в обход Крымского моста будет перевозиться до тысячи автомобилей ежедневно.
Напомним, что огромная пробка на Крымском мосту возникла перед началом минувших выходных — и если заторы из самого Крыма достаточно быстро сокращались и исчезали, то пробки со стороны Краснодарского края растянулись на многие километры. Очередь из автомобилей в один момент растянулась на 13 километров. Ситуацию связали с началом туристического сезона, а также досмотром перед въездом на мост.
Власти Темрюкского района организовали раздачу воды застрявшим в пробке, а также установили туалеты. Прокуратура Кубани начала проверку, а на место выезжал первый заместитель прокурора региона Павел Гвоздев.