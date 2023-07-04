Минтранс нашел решение для объезда пробок у Крымского моста

Минтранс планирует открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, который стоит в многокилометровой пробке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев во время обсуждения проблемы

Также на Керченскую переправу дополнительно поставят еще один паром — сейчас там задействованы шесть. В результате в обход Крымского моста будет перевозиться до тысячи автомобилей ежедневно.

Напомним, что огромная пробка на Крымском мосту возникла перед началом минувших выходных — и если заторы из самого Крыма достаточно быстро сокращались и исчезали, то пробки со стороны Краснодарского края растянулись на многие километры. Очередь из автомобилей в один момент растянулась на 13 километров. Ситуацию связали с началом туристического сезона, а также досмотром перед въездом на мост.