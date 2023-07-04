Производство на калужских заводах Volkswagen и Volvo возобновит производитель из Китая. Об этом сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр, пишет ТАСС.

По словам Скляра, перезапуск производства на заводе Volkswagen может произойти уже в 2023 году.

«Я думаю, что Volkswagen начнет работу в этом году, уже модели обозначены, ведется подготовительная работы, заходит китайская компания, которая является партнером Volkswagen. <…> На завод Volvo есть предложение китайской компании по производству грузовиков», — сказал депутат.

В мае компания Volkswagen Group объявила о продаже своих российских активов, в том числе калужского завода. Новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон». «Фольксваген груп рус» продолжит работу в России под названием на ООО «АГР» (AGR Automotive Group).