Кроссовер SWM G01F реализуют в России по цене от 2,3 млн рублей

Модель G01F есть в наличии в автосалонах Приморского края, кроссовер 2023 года выпуска продавцы оценили в 2,3 млн рублей. Кроссовер имеет турбомотор 1.5 (156 л.с.), агрегатированный с роботизированной трансмиссией. В список оснащения входят 17-дюймовые колеса, датчики парковки, система кругового обзора, сиденье водителя с вентиляцией и подогревом, панорамная крыша и прочие опции.

В апреле 2023 года производство SWM G01F было налажено на калининградском заводе «Автотор», однако официальные продажи автомобилей марки еще не начались. Все машины, которые реализуют дилеры, привезены из Китая в рамках «серого» ввоза.