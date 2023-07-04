Глава Минтранса Савельев заявил об отсутствии заторов на Крымском мосту
Во вторник в 14 часов проезда по Крымскому мосту ожидали всего 100 транспортных средств. Сейчас время ожидания составляет до 30 минут. Заторовая ситуация отсутствует. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента.
По его словам, автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля увеличился на 40%. Причем зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика, подчеркнул он.
Савельев также допустил увеличения числа автомобилей на Крымском мосту к выходным. Министр связал такой неравномерный график с сезоном отпусков.