Глава Минтранса Савельев заявил об отсутствии заторов на Крымском мосту

Во вторник в 14 часов проезда по Крымскому мосту ожидали всего 100 транспортных средств. Сейчас время ожидания составляет до 30 минут. Заторовая ситуация отсутствует. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента.