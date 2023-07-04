Эксперт назвал микроавтобусы, которые россияне чаще всего заказывают за границей

«Микроавтобусы пользуются популярностью для заказа из-за рубежа у жителей России не меньше, чем кроссоверы или минивэны. Это связано с универсальностью и большой вместительностью таких машин. В основном клиенты выбирают автомобили стоимостью от 3,1 млн руб. до 4,5 млн руб. Среди популярных можно выделить Hyundai Grand Starex, более новый Hyundai Staria, а также американский Chevrolet Express, который также считается микроавтобусом», — рассказал Рогов.