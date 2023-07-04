Эксперт назвал микроавтобусы, которые россияне чаще всего заказывают за границей

«РоговМобиль»: россияне чаще всего заказывают из-за границы микроавтобусы Hyundai или Chevrolet
Россияне, выбирая автомобиль-микроавтобус в рамках «серого» ввоза, чаще всего отдают предпочтение корейским и американским моделям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии).
«Микроавтобусы пользуются популярностью для заказа из-за рубежа у жителей России не меньше, чем кроссоверы или минивэны. Это связано с универсальностью и большой вместительностью таких машин. В основном клиенты выбирают автомобили стоимостью от 3,1 млн руб. до 4,5 млн руб. Среди популярных можно выделить Hyundai Grand Starex, более новый Hyundai Staria, а также американский Chevrolet Express, который также считается микроавтобусом», — рассказал Рогов.
По его словам, такие модели обычно выбирают в максимальных комплектациях. В них есть электрорегулировка и вентиляция сидений, кожаные кресла, хорошая мультимедийная система, навигация, панорамная крыша и многое другое. Кроме того, машины обладают мощными, но экономичными моторами и автоматическими коробками передач. Часто россияне заказывают микроавтобусы с полным приводом, подчеркнул Рогов.