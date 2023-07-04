Первый белорусский кроссовер получит имя BelGee X50

Завод "БелДжи" запустит производство первого белорусского кроссовера BelGee X50
Осенью этого года в Белоруссии на заводе «БелДжи» начнется выпуск локальной версии китайского кроссовера Geely Coolray, которая получит название BelGee X50. Об этом сообщает adt.by со ссылкой на заявление гендиректора завода Геннадия Свидерского каналу СТВ.
По словам Свидерского, «БелДжи» получил расширенную лицензию на производство китайских кроссоверов. Это позволит белорусскому предприятию менять конструкцию автомобиля, локализовывать дефицитные компоненты и создавать новые версии модели без согласования с китайскими партнерами.
Отмечается, что BelGee X50 будет отличаться углубленной локализацией и более демократичной ценой. Какие именно изменения получит Geely Coolray c переименованием в BelGee X50, не уточняется.
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