В «Яндекс Навигаторе» научились определять длительность поездки в будущем

Разработчики российской компании «Яндекс» объявили о запуске большого обновления приложения «Навигатор», благодаря которому появились такие функции, как оптимизация маршрутов с несколькими точками и возможность узнать длительность поездки в будущем. Об этом сообщает VC.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Еще одна новая возможность «Навигатора» — оптимизация маршрутов, состоящих из 4-10 точек. Приложение подбирает самый быстрый путь с учетом пробок до каждой из локаций.

Приложение сможет подсказывать водителям, сколько займет дорога не только во время установки маршрута, но и в определенный день и время на основе собранных ранее данных.

При создании маршрута появилась возможность выбрать опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог». В результате «Навигатор» по возможности прокладывает путь только по дорогам с хорошим покрытием.

Также у приложения в версии для Android появились новые виджеты для рабочего стола, благодаря которым можно быстро проверить уровень пробок и построить маршрут от дома или работы.

В «Навигаторе» теперь можно оплачивать парковки и не требуется переключаться между приложениями или отправлять SMS. Пока функция доступна только в Москве на всех парковках, кроме закрытых шлагбаумами.