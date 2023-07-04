В Госдуме оценили идею ввести штрафы для водителей электросамокатов

Предложенная Минтрансом идея ввести систему штрафов для водителей электросамокатов является справедливой, так как пользователи такого транспорта должны наравне с другими подчиняться правилам дорожного движения (ПДД). Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, отметив, что идея легко реализуема технически.

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«Все правильно, потому что самокатчики должны подчиняться правилам дорожного движения. Не гонять по тротуарам с бешеной скоростью, а ездить по специально выделенным полосам. Я такую инициативу уже выдвигал, и мы во фракции [Справедливая Россия] ее поддерживаем. Это хорошая идея, хорошо, что Минтранс ей занялся», — заявил парламентарий.

Гусев также выразил уверенность в том, что инициативу можно будет легко реализовать с технической точки зрения.

«У нас самокаты в большинстве своем арендованные: в таком случае понятно кто и когда брал. Те самокаты, которые находятся в личном пользовании, можно поставить на учет», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения. Предлагалось, в частности, установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. Так, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

Уточнялось, что сейчас водители самокатов пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Добавив точное определение в КоАП, пользователи СИМ окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание в случае нарушений.