Российские автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу

Посол России сообщил об интересе российских производителей к поставкам автомобилей на Кубу
Российские автопроизводители заинтересованы в поставках автомобилей на Кубу, на данный момент ведутся переговоры. Об этом сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
«Наши производители заинтересованы, но посольство в этих переговорах не участвует... Переговоры ведутся», — приводит ТАСС его слова.
Коронелли добавил, что данные переговоры не являются зоной ответственности дипломатов.
Ранее стало известно, что Россия и Куба возобновляют регулярные авиарейсы с 1 июля.