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Посол России сообщил об интересе российских производителей к поставкам автомобилей на Кубу

Российские автопроизводители заинтересованы в поставках автомобилей на Кубу, на данный момент ведутся переговоры. Об этом сообщил посол России в Гаване Виктор Коронелли.

Российские автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу
© RT на русском

«Наши производители заинтересованы, но посольство в этих переговорах не участвует... Переговоры ведутся», — приводит ТАСС его слова.

Коронелли добавил, что данные переговоры не являются зоной ответственности дипломатов.

Ранее стало известно, что Россия и Куба возобновляют регулярные авиарейсы с 1 июля.