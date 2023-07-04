В Toyota задумали вдвое удешевить свои аккумуляторы

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota задумала сделать в два раза дешевле свои аккумуляторы для электрокаров. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Во вторник, 4 июля, компания объявила о планах вдвое снизить размер, стоимость и вес своих аккумуляторов. В Toyota хотят добиться этого, упростив процесс производства материалов. Решение связано с желанием компании коммерциализировать свою технологию твердотельных аккумуляторов в электромобилях. Однако пока они сложны и дороги в производстве. Автопроизводитель планирует запустить массовое производство твердотельных батарей для электромобилей к 2027 или 2028 году.