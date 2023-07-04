Китай впервые побил мировой рекорд по экспорту автомобилей

Китайские автопроизводители впервые стали чемпионами мира по экспорту. Уже в первом квартале Китай экспортировал 1,07 миллиона автомашин, обогнав Японию (954 тысяч). Германия экспортировала 840 тысяч автомобилей, Южная Корея - 750, Мексика - 741 тысячу, свидетельствуют данные консалтинговой компании AlixPartners.

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По словам эксперта Alix Фабиана Пионтека, Китай как производственная площадка, рынок сбыта и экспортер "находится на пути к превращению в автомобильную сверхдержаву". Благодаря электромобилям китайцы также вышли на мировой рынок, оказывая все большее давление на европейских автопроизводителей и на их внутренних рынках.

Аналитики отмечают, что мировой автомобильный рынок снова растет, но значительно медленнее, чем ожидалось. Локомотивом роста были США. "В долгосрочной перспективе показатели продаж в Европе будут более чем на 15 процентов ниже, чем до Covid", - цитирует эксперта Alix газета Kronen Zeitung.