Автоюрист выступил за введение номерных знаков для электросамокатов

«Разогнаться на самокате сильно нельзя. Всё-таки машина способна привести вред больший, чем самокат. Здесь нужно не только подойти с точки зрения кнута, вводя штрафы, статьи и кодексы, но и вводить отдельную категорию для самокатчиков. Нужно, чтобы у них была ответственность, чтобы они прошли курсы», — заключил эксперт.