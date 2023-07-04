Китайские автогиганты впервые побили мировой рекорд по экспорту автомобилей

Китайские автогиганты экспортировали в первом квартале 1,07 млн автомашин, что позволило им занять первое место в мире. На втором месте оказалась Япония (954 тыс. машин), третье место заняла Германия (840 тыс). Об этом пишет «Российская газета».

В топ-5 также попали Южная Корея (840 тыс. машин) и Мексика (741 тыс.).

Аналитик консалтинговой компании AlixPartners Фабиан Пионтек отметил, что КНР постепенно превращается в автомобильную сверхдержаву.

По мнению экспертов, важную роль в выходе китайских производителей на мировой рынок сыграли электромобили. Они позволили КНР потеснить европейские автоконцерны на их внутренних рынках.

На фоне активизации Китая, а также в силу ряда других факторов, рекордные прибыли немецких автопроизводителей уходят в историю, заметили аналитики.