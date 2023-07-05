Штрафов за езду на электросамокате вдвоем не ждут до изменений в ПДД

МОСКВА, 5 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут ввести в случае, если запрет на такую езду пропишут в правилах дорожного движения (ПДД). Об этом заявил ТАСС в среду первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Во вторник газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Минтранса в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского о том, что ведомство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе Минтранса сообщили ТАСС, что направили предложение в Минюст. "Нужно помнить, что любая административная ответственность на федеральном уровне устанавливается за нарушение конкретной нормы федерального законодательства. То есть сначала в правилах дорожного движения должна быть закреплена норма поведения, которая запрещает использовать средства индивидуальной мобильности для перевозки пассажиров, а за нарушение вот этой нормы может быть установлена какая-то ответственность", - сказал Бессерабов, отвечая на вопрос о возможности введения штрафов за езду на электросамокате вдвоем.

По его словам, идея Минтранса ввести штрафы для водителей СИМ за нарушение ПДД заслуживает внимания. "Очень важно учесть позицию и сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать безопасность дорожного движения. Ну и в любом случае Минтрансу придется пройти все согласования в федеральных органах власти, и в том числе в правительстве Российской Федерации. Только после этого может возникнуть полноценный законопроект", - пояснил Бессарабов.