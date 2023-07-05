Fiat отпраздновал юбилей Fiat 500 релизом электрокроссовера

Итальянская компания Fiat в день празднования 65-летия оригинального Fiat 500 представила новую модель с индексом 600. Как сообщает журнал Auto.ru, он будет схож с родственным Jeep Avenger — гибридом с полным приводом. Теперь же производитель рассекретил переднеприводную электрическую модификацию.

Дизайн экстерьера и интерьера был раскрыт еще в середине прошлого месяца. Теперь Fiat уточнил технические характеристики. Кроссовер будет 4170 см в длину и доступен с колесными дисками размером до 18 дюймов. Объем багажника — 360 литров. Двигателем выступил 156-сильный электромотор, который работает с батареей на 54 кВт*ч — ее хватит на 400 км езды в комбинированном цикле и на 600 км в городе. Разгон до 100 км/ч за 9 секунд.

Архитектурой 600 напоминает хетчбэк 500. У них схожая цифровая приборная панель в овальном колодце, дополнительный тачскрин для мультимедиа, многофункциональное двухспицевое рулевое колесо. При этом передние кресла полностью разделены, а в оснащении также заявлены круиз-контроль, климат-контроль, датчики света и дождя и другие дополнительные опции.