В Россию привезли новый кроссовер Toyota Wildlander

Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Toyota Wildlander. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года просят 3 935 000 рублей.

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О комплектации машины в объявлении ничего не сказано. Лишь отмечается, что меню Wildlander русифицированное, у кроссовера полный привод, а также двигатель 2,0 литра (169 л.с.), который трудится вместе с вариатором.

Напомним, в Китае модель выпускает совместное предприятие GAC Toyota. У автомобиля по сравнению с RAV4 полностью перекроен передок: фары, решетки воздухозаборника, бампер. Сзади - узкие фонари.

За счет новых бамперов Wildlander длиннее RAV4 на 65 мм. По остальным размерам машины идентичны: ширина - 1855 мм, высота - 1680 мм, колесная база - 2690 мм.