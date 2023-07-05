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Китайская компания SAIC Motor готовится к строительству своего завода в Европе

Китайский автомобильный бренд SAIC Motor продолжает придерживаться стратегии по увеличению своего присутствия на Европейском континенте. Как пишет SPEEDME.RU, реализуя эту цель, компания планирует строительство своего завода в Европе.

Китайская SAIC Motor планирует построить в Европе завод электромобилей
© Моя Москва.онлайн

Будущий производственный объект сфокусируется на выпуске электрических автомобилей. Важно отметить, что SAIC Motor ведет свою деятельность в сотрудничестве с Volkswagen и General Motors.

В этом году продажи автомобилей от SAIC в Европе выросли на 40 процентов. Так по итогам 1-го квартала компания реализовала 530 тысяч автомобилей. В основном это стало возможным благодаря росту популярности бренда MG.