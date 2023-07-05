Китайская SAIC Motor планирует построить в Европе завод электромобилей

Китайская компания SAIC Motor готовится к строительству своего завода в Европе
Китайский автомобильный бренд SAIC Motor продолжает придерживаться стратегии по увеличению своего присутствия на Европейском континенте. Как пишет SPEEDME.RU, реализуя эту цель, компания планирует строительство своего завода в Европе.
Будущий производственный объект сфокусируется на выпуске электрических автомобилей. Важно отметить, что SAIC Motor ведет свою деятельность в сотрудничестве с Volkswagen и General Motors.
В этом году продажи автомобилей от SAIC в Европе выросли на 40 процентов. Так по итогам 1-го квартала компания реализовала 530 тысяч автомобилей. В основном это стало возможным благодаря росту популярности бренда MG.