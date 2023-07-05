Китайская SAIC Motor планирует построить в Европе завод электромобилей

Китайский автомобильный бренд SAIC Motor продолжает придерживаться стратегии по увеличению своего присутствия на Европейском континенте. Как пишет SPEEDME.RU, реализуя эту цель, компания планирует строительство своего завода в Европе.

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Будущий производственный объект сфокусируется на выпуске электрических автомобилей. Важно отметить, что SAIC Motor ведет свою деятельность в сотрудничестве с Volkswagen и General Motors.