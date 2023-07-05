Второй за неделю летающий автомобиль получил сертификат лётной годности США

Летающий автомобиль Aska A5 получил сертификат лётной годности США
Уже второй летающий автомобиль получил сертификат на этой неделе.
Калифорнийский стартап Aska сообщает, что FAA выдало его летающему автомобилю A5 Сертификат авторизации и специальный сертификат летной годности. В прошлом году компания начала наземные испытания, а в первом квартале этого года — дорожные испытания.
«Мы работаем над самолетом более пяти лет, — рассказывает Маки Каплински, основавшая компанию вместе со своим мужем Гаем. «Мы завершили наш первый рабочий прототип в декабре прошлого года и уже начали летные испытания».
Компания базируется в Пало-Альто и проводит свои испытания на нескольких аэродромах в районе залива Сан-Франциско.
Четырехместный A5 имеет схожие габариты с полноразмерными внедорожниками и предназначен для использования в качестве воздушного такси или частного транспортного средства.
Он имеет гибридную силовую установку, состоящую из аккумуляторов и бензинового двигателя, работающего как генератор для зарядки аккумуляторов во время полета. В воздух A5 поднимается за счёт шести независимых двигателей с пропеллерами. Максимальная скорость достигает 240 км/ч, максимальная дальность полета — 240 км. eVTOL способен выполнять вертикальный взлет и посадку, а также взлет и посадку на взлетно-посадочную полосу.
В настоящее время A5 проходит испытания на вертикальный взлет и посадку, и теперь, получив сертификат летной годности, он начнет летать в «переходном и крейсерском режимах». Сертификация типа означает, что конструкция соответствует применимым стандартам летной годности, шума и выбросов вредных веществ.
«Данные, которые мы собираем в ходе летных испытаний, позволяют нам продвигаться к сертификации нашего типа», — говорит Гай. «Мы уже завершили начальный этап и продвигаемся к нашей следующей вехе, статусу G1».
Aska A5 может использовать современную инфраструктуру, например, любую из городских зарядных станций. Он заезжает на аэродром как автомобиль, подруливает к к вертолетной площадке или взлетно-посадочной полосе, трансформируется в режим полета и может взлетать, как самолёт или eVTOL.
Компания ожидает, что A5 выйдет на коммерческий рынок в 2026 году, и уже получила предварительные заказы на 50 миллионов долларов. Но это не единственный претендент на летающий автомобиль: Armada от Alef Aeronautics также недавно получила специальный сертификат летной годности FAA.