Volkswagen обновил кроссовер T-Cross

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross прошёл через скромное обновление, в ходе которого обзавёлся пересмотренной передней частью и салоном с другой мультимедиа.

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T-Cross получил новые фары, которые практически не изменились по форме, но в комплектациях Style и R-Line (на фото) они матричные. Для базового исполнения Life такая оптика доступна опционально. Также был пересмотрен дизайн бампера и интегрированных противотуманных фар, решётки радиатора. Изменения в задней части кроссовера свелись к новой графике фонарей и другой вставке в бампер. В результате обновления оперения габаритная длина T-Cross увеличилась на 27 мм - до 4135 мм, колёсная база, напомним, составляет 2563 мм.

В палитре кузовных цветов появилось три новых: Grape Yellow, Clear Blue и Kings Red.

Volkswagen заявляет, что в ходе обновления было улучшено качество материалов отделки и функциональность. "Паркетник" получил новую мультимедиа с полностью сенсорным управлением и самой "свежей" начинкой, как аппаратной, так и программной. В базовых версиях диагональ тачскрина составляет 8 дюймов, в более дорогих - 9,2 дюйма. Также переделали блок управления климат-контролем, который тоже теперь на сенсорах.

Пресс-служба Volkswagen

Ещё одна приятная мелочь: вертикальная нагрузка на сцепное устройство была увеличена на 20 кг - до 75 кг, поэтому теперь можно перевозить более тяжёлые велосипеды.

Линейка двигателей осталась прежней: 1.0 TSI мощностью 95 и 116 л.с., 1.5 TSI мощностью 150 л.с. "Механика" предлагается для базового мотора, остальным доступна DSG. Привод - только передний.

Пресс-служба Volkswagen