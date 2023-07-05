Honda отзывает 124 тысячи авто из-за проблем с тормозами

Как сообщает SPEEDME.RU, автомобили Honda известны своей надежностью, однако недавно была обнаружена ошибка в узле усилителя тормозов автомобилей, выпущенных для рынка США. Компания Veoneer Brake Systems, поставщик данного узла для Honda, была ответственна за отзыв номера 23V-458.

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Проблема была замечена в декабре 2020 года, когда производственное подразделение Honda обнаружило отсутствие гайки в узле усилителя тормозов. Veoneer Brake Systems предприняла меры по исправлению ситуации, но, к сожалению, они не принесли желаемого результата.