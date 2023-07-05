Honda отзывает 124 тысячи авто из-за проблем с тормозами

Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за главного тормозного цилиндра
Как сообщает SPEEDME.RU, автомобили Honda известны своей надежностью, однако недавно была обнаружена ошибка в узле усилителя тормозов автомобилей, выпущенных для рынка США. Компания Veoneer Brake Systems, поставщик данного узла для Honda, была ответственна за отзыв номера 23V-458.
Проблема была замечена в декабре 2020 года, когда производственное подразделение Honda обнаружило отсутствие гайки в узле усилителя тормозов. Veoneer Brake Systems предприняла меры по исправлению ситуации, но, к сожалению, они не принесли желаемого результата.
В декабре 2022 года, спустя два года после первого инцидента, Honda получила сообщение о возможном отказе тормозов в модели Pilot 2021 года. Обе компании затягивали с реагированием на эту проблему до июня 2023 года.