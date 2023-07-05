Fiat возродил модель Topolino в виде пляжного микрокара с душем

Fiat возродил модель Topolino в виде компактного городского электромобиля с встроенным небольшим душем, который пригодится при поездках на пляж.

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Автомобиль длиной 2,53 м снабжен батареей, обеспечивающей ему запас хода до 75 км. Время полной зарядки составляет менее 4 часов. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 45 км/ч и в ряде стран такой техникой позволяется управлять подросткам с 14 лет. Юридически новый Topolino относится к электрическим квадрициклам.

Fiat