Ferrari работает над машиной для особенных покупателей

Новый гиперкар заметили на тестах в районе штаб-квартиры Ferrari. Модель эксклюзивная и мощная. Она будет доступна особенным покупателям, которые обладают коллекционными экземплярами - F40, F50, Enzo и LaFerrari, пишет SPEEDME.RU.

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Новый «F250» Ferrari полностью закамуфлирован. Он уже показывает уровень агрессивности и спортивности.

Различные части соединили одну за другой, чтобы получить брутальную производительность. Аэродинамика более чем сложна. Задняя часть имеет аэродинамический диффузор, временные выхлопные трубы.