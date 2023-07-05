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Компания Ferrari работает над гибридным преемником LaFerrari для особенных покупателей

Новый гиперкар заметили на тестах в районе штаб-квартиры Ferrari. Модель эксклюзивная и мощная. Она будет доступна особенным покупателям, которые обладают коллекционными экземплярами - F40, F50, Enzo и LaFerrari, пишет SPEEDME.RU.

Ferrari работает над машиной для особенных покупателей
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Новый «F250» Ferrari полностью закамуфлирован. Он уже показывает уровень агрессивности и спортивности.

Различные части соединили одну за другой, чтобы получить брутальную производительность. Аэродинамика более чем сложна. Задняя часть имеет аэродинамический диффузор, временные выхлопные трубы.

Настоящая же загадка - двигатель под кузовом. Суммарная отдача агрегата превысит 1 000 л.с.