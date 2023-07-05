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В столице разработали зарядную станцию для электромобилей

В Москве разработана зарядная станция, которая может одновременно подключать до трех электромобилей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

В столице разработали зарядную станцию для электромобилей
© Unsplash

По его словам, проект является полностью отечественным. Среднее время зарядки на такой станции составляет от 10-20 до 40-60 минут. Планируется установка станций в центре города, спальных районах и коттеджных поселках. Московское предприятие сможет выпускать более 500 таких зарядных устройств ежегодно.

С начала 2020 года в Москве было установлено 212 станций, произведенных на местных предприятиях. Всего в городе насчитывается более 400 зарядных устройств для электромобилей, а также 200 станций для электробусов.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в России зарегистрировано более 30 тыс. электромобилей. По числу зарегистрированных электромашин сегодня лидируют, такие регионы, как Москва, Иркутская область, Новосибирская область, Краснодарский край и другие.

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