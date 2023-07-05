Hyundai Ioniq 5 может перегреваться при зарядке от домашней электросети

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 буквально сразу после своего появления на рынке сал настоящим хитом. Однако, как сообщает издание SPEEDME.RU, этот электрокар может доставлять своим владельцам проблемы в условиях теплой погоды.

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Сразу несколько автовладельцев в Соединенных Штатах сообщили о том, что их полностью электрические кроссоверы перегреваются во время зарядки от домашней сети. Примерно через 40 минут после подключения температура порта увеличивается до 99 градусов по Цельсию.