Hyundai Ioniq 5 может перегреваться при зарядке от домашней электросети

Автомобиль Hyundai Ioniq 5 может перегреваться при зарядке переменным током
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 буквально сразу после своего появления на рынке сал настоящим хитом. Однако, как сообщает издание SPEEDME.RU, этот электрокар может доставлять своим владельцам проблемы в условиях теплой погоды.
Сразу несколько автовладельцев в Соединенных Штатах сообщили о том, что их полностью электрические кроссоверы перегреваются во время зарядки от домашней сети. Примерно через 40 минут после подключения температура порта увеличивается до 99 градусов по Цельсию.
Почти сразу после этого процесс зарядки электрокара останавливается. Сообщается о том, что некоторые владельцы Hyundai Ioniq 5 уже подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).