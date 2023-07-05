В Россию из Китая привезли обновленный Kia Cerato

В Россию привезли обновленный Kia Cerato из Китая
В России начали продавать обновленный седан Kia Cerato из Китая.
Модель, которая на домашнем рынке продается под название Forte, доступна к покупке у одного из российских дилеров за 2,1 миллиона. При этом в Китае аналогичный автомобиль можно приобрести по цене от 79 800 до 94 800 юаней, что в пересчете на рубли по текущему курсу составляет от 845 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Ввезенный в Россию автомобиль представляет собой обновленную версию первого поколения седана Kia Forte, который продавался в России под именем Cerato.
По габаритам модель немного выигрывает у бестселлера корейского автопроизводителя, модели Rio. В длину седан достигает 4510 миллиметров (у Rio 4400 миллиметров) и в ширину — 1750 миллиметров (против 1740 миллиметров), а вот высота у обеих моделей одинаковая и составляет 1470 миллиметров.
В середине мая в Россию привезли партию премиальных Kia K8 в разных комплектациях. Ранее модели никогда не продавались на российском рынке, но благодаря схеме параллельного импорта стали доступны к покупке по цене от 5 960 000 рублей.