В Россию из Китая привезли обновленный Kia Cerato

В России начали продавать обновленный седан Kia Cerato из Китая.

© Motor.ru / Kia Cerato (Forte)

Модель, которая на домашнем рынке продается под название Forte, доступна к покупке у одного из российских дилеров за 2,1 миллиона. При этом в Китае аналогичный автомобиль можно приобрести по цене от 79 800 до 94 800 юаней, что в пересчете на рубли по текущему курсу составляет от 845 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Ввезенный в Россию автомобиль представляет собой обновленную версию первого поколения седана Kia Forte, который продавался в России под именем Cerato.

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По габаритам модель немного выигрывает у бестселлера корейского автопроизводителя, модели Rio. В длину седан достигает 4510 миллиметров (у Rio 4400 миллиметров) и в ширину — 1750 миллиметров (против 1740 миллиметров), а вот высота у обеих моделей одинаковая и составляет 1470 миллиметров.