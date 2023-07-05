Новый Toyota Land Cruiser 70 вышел на тесты

Toyota Land Cruiser Prado станет двойным агентом: глобальная версия внедорожника пойдёт по пути эволюции, а вот японская и, скорее всего, североамериканская вернутся к ретро. И о последней появились подробности.

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Не секрет, что американский "Прадо" будет хардкорным внедорожником, для которого роскошь во главу угла ставиться не будет. И теперь этому появилось подтверждение: портал Best Car рапортует о снятом на дорогах общего пользования прототипе, предположительно, как раз новом ретро Prado или Land Cruiser 70, он же Нананмару. Фото не опубликовали, но уверяют, что рендеры издания максимально близки к реальности.

Ещё одно: у внедорожника будет подвеска на листовых рессорах - об этом "РГ" рассказывала ещё в начале 2023 года, но теперь, пишет японский журнал, появились доказательства в виде "шпионских" фото.

Силовой агрегат "Нанамару" достанется от "глобального" LC Prado: дизель 2,8 литра и "автомат".