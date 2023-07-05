Замаскированный хэтчбек Renault 5 проходит дорожные тесты

Премьера субкомпактной электрической пятидверки с возрождённым названием и ретро-дизайном намечена на следующий год.

© Колеса.ру

Французский производитель показал прототип нового Renault 5 в 2021 году: при разработке его дизайна создатели вдохновлялись одноимённым историческим предшественником, который выпускался в период с 1972 по 1996 годы. Напомним, та «пятёрка» стала одним из самых популярных легковых автомобилей во Франции. Известно, что новый Renault 5 появится на европейском рынке в 2024 году: он придёт на смену батарейному хэтчбеку Renault Zoe, который было решено отправить в отставку.

На фото: тестовый прототип Renault 5

Ранее компания отправляла на дорожные испытания тестовые мулы Renault 5: они были упакованы в кузов Clio. Сейчас на тестах катается уже прототип будущей новинки, пока что тщательно замаскированный. Снимками, которые фотошпионы сделали на дорогах общего пользования в южной части Европы, с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Как видно на фото, кузов прототипа Renault 5 практически полностью покрыт маскировочной плёнкой. Судя по снимкам, кузов серийной версии окажется примерно таким же, какой был у шоу-кара, показанного в 2021 году: пятидверный хэтчбек с небольшим спойлером на верхней части багажной двери. В отличие от концепта, у тестового прототипа традиционные боковые зеркала, обычные ручки передних дверей и имеется антенна акулий плавник на крыше.

Оптика пока что тоже почти в полном объёме скрыта за маскировкой. Не исключено, что у нового хэтчбека, получившего оформление с ретро-элементами, будут горизонтальные фары простой формы и задние фонари, расположенные вертикально. У шоу-кара они были объединены между собой полосой через всю ширину пятой двери, а сбоку находился декоративный элемент с индексом модели; не исключено, что подобное оформление будет и у серийной версии электрохэтча.

Как стало известно ранее, Renault 5 станет первенцем на новой модульной платформе CMF-B EV. Хэтчбек оснастят единственным электромотором, расположенным спереди. Его объединят в один модуль с редуктором, инвертором и зарядным устройством; диапазон мощности в компании пока не рассекретили. Тяговая батарея вмонтирована в пол кузова, её ёмкость пока тоже держат в секрете. По предварительным данным, запас хода у «пятёрки» составит около 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

У нового Renault 5 спереди подвеска типа McPherson, сзади – независимая многорычажка. Как Kolesa.ru отмечал ранее, такая задняя подвеска сделана с прицелом на «заряженную» версию хэтчбека под маркой Alpine: её премьера тоже намечена на следующий год. Этот хот-хэтч поборется за покупателей с Abarth 500e, который был представлен в ноябре прошлого года.