Редчайший спорткар марки Siata планируют продать за 2 млн долларов

На аукционе RM Sotheby’s в середине августа на продажу выставят купе Siata 208 CS 1953 года выпуска. За модель ныне не существующего производителя хотят выручить около 2 млн долларов — это один из шести сохранившихся экземпляров мелкосерийного спорткара.

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Компания Siata была основана в итальянском Турине в 1926 году. Производитель специализировался на выпуске сравнительно доступных для потребителя спорткаров. В один момент ее поддерживал Fiat — совместно в послевоенные годы они разработали восьмицилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, который развивал 125 л.с.. Однако сам проект оказался не особо успешным и изготовили таких двигателей лишь 200 единиц.

Часть моторов досталась Siata. Она спроектировала вокруг него купе 208 CS — их было выпущено 16 штук. Семь из них получили кузов от ателье Stabilimenti Farina. Для еще девяти его создала туринская мастерская Balbo — именно такой спорткар и оказался на аукционе.