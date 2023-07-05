Стартовали продажи двух моделей BAIC по цене от 1,7 млн рублей

В России стартовали официальные продажи автомобилей китайского бренда BAIC, которые собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Первые автомобили уже поступили к официальным дилерам марки BAIC по всей России. Пока у дилеров появились седан BAIC U5 Plus по цене от 1 699 900 рублей и кроссовер BAIC X35 по цене 1 698 000 рублей. Чуть позже в продаже появится внедорожник BAIC BJ40, который будет стоить 3 759 900 рублей.

Южный автомобиль

Бюджетный седан BAIC U5 Plus оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. У кроссовера BAIC X35 можно выбрать из двух двигателей. Оба мотора рабочим объемом 1,5 литра. Атмосферный двигатель развивает мощность 116 лошадиных сил, а его турбированная версия — 150 лошадиных сил. Первый мотор сочетается с пятиступенчатой механикой, а второй — с вариатором.

Южный автомобиль