Названа дата презентации флагманского электрокара Fisker

Флагманский электрокар компании Fisker под названием Ronin презентуют 3 августа. Как сообщает журнал Auto.ru, глава автопроизводителя Хенрик Фискер опубликовал новое фото машины.

© Henrik Fisker

По его словам, Ronin будет «супербыстрым» и сможет вмещать до пяти человек. Машина позиционируется как полностью электрический гран-турер с выдающимися характеристиками. Fisker утверждают, что электрокар сможет проезжать без подзарядки до 1 тысячи километров благодаря инновационным батареям.

У гран-турера будет жесткая складная крыша — на последнем тизере заметно поперечный шов между двумя отдельными панелями. Кроме того, Ronin сделали четырехдверным, однако второй ряд дверей выполнен компактным и, вероятно, открывается против хода движения.