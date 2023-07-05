Названа дата презентации флагманского электрокара Fisker
Флагманский электрокар компании Fisker под названием Ronin презентуют 3 августа. Как сообщает журнал Auto.ru, глава автопроизводителя Хенрик Фискер опубликовал новое фото машины.
По его словам, Ronin будет «супербыстрым» и сможет вмещать до пяти человек. Машина позиционируется как полностью электрический гран-турер с выдающимися характеристиками. Fisker утверждают, что электрокар сможет проезжать без подзарядки до 1 тысячи километров благодаря инновационным батареям.
У гран-турера будет жесткая складная крыша — на последнем тизере заметно поперечный шов между двумя отдельными панелями. Кроме того, Ronin сделали четырехдверным, однако второй ряд дверей выполнен компактным и, вероятно, открывается против хода движения.
Жесткость конструкции автомобиля обеспечат благодаря изготовлению кузова из высокотехнологичных материалов. Остальные характеристики машины пока не раскрываются. Цена ожидается на уровне около 200 тысяч долларов, а выйти на рынок Ronin должен не ранее 2025 года.