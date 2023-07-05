УАЗ "Патриот" с 2010 года подорожал на 1 075 000 рублей

Портал Quto раздобыл прайс-листы от апреля 2010 года, что позволяет проследить все ценовые изменения на УАЗ "Патриот". Оказалось, что за 13 лет внедорожник подорожал на 1 075 000 рублей.

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В 2010-м году модель стоила 475 000 рублей. По такой цене "Патриот" продавался вплоть до 13 января 2011 года. В тот день он подорожал до 512 000 рублей, а еще через год, 13 января 2012-го - до 525 000 рублей.

Рестайлинг повысил цену до 670 000 рублей, а уже весной 2016 года за машину просили в 780 000 рублей. А в пандемийном 2020-м прайс-листы менялись сразу восемь раз: с 830 900 до 939 000 рублей. В июле 2021 года "Патриот" подорожал до 1 000 000 рублей, а сейчас он стоит 1 550 000 рублей.

Напомним, 3 июля стало известно, что вслед за "Пикапом" новые версии исполнения появились у "Патриота". Внедорожник можно купить с пакетами "Безопасность" и "Люкс Премиум".

УАЗ "Патриот" оснащается безальтернативным 2,7-литровым двигателем "ЗМЗ-Про" мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.