Названы лидирующие на российском рынке марки электрокаров

Российский бренд электромобилей Evolute смог сохранить лидерство на рынке по итогам июня, а бренд Voyah упрочил свои позиции. Об этом говорится в отчете компании «Моторинвест», отвечающей за продажи электрокаров этих марок на территории России, пишет Autonews.ru.

В компании отметили, что по итогам июня было реализовано 144 машины марки Evolute. Всего же с января по июнь текущего года продано 863 автомобилей.

В свою очередь премиальный китайский бренд Voyah реализовал в июне 400 автомобилей, тем самым заняв долю 16,74% на рынке премиальных электрокаров. За первое полугодие марке удалось реализовать 1075 машин.

Ранее стало известно, что линейку российской марки электромобилей Evolute пополнил кроссовер i-Sky. Электрокроссовер собирается на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.