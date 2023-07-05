Названы лидирующие на российском рынке марки электрокаров
Российский бренд электромобилей Evolute смог сохранить лидерство на рынке по итогам июня, а бренд Voyah упрочил свои позиции. Об этом говорится в отчете компании «Моторинвест», отвечающей за продажи электрокаров этих марок на территории России, пишет Autonews.ru.
В компании отметили, что по итогам июня было реализовано 144 машины марки Evolute. Всего же с января по июнь текущего года продано 863 автомобилей.
В свою очередь премиальный китайский бренд Voyah реализовал в июне 400 автомобилей, тем самым заняв долю 16,74% на рынке премиальных электрокаров. За первое полугодие марке удалось реализовать 1075 машин.
Ранее стало известно, что линейку российской марки электромобилей Evolute пополнил кроссовер i-Sky. Электрокроссовер собирается на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Первые Evolute i-Sky получили ценник в 4,5 миллиона рублей. При этом государственная субсидия может уменьшить эту сумму на 625 тысяч рублей. Evolute i-Jet оценили в 6,5 миллионов рублей. Кроссовер оснащен последовательно-гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора SFG15TR и двух электродвигателей.