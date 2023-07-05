Stellantis отказался переносить производство электромобиля во Францию

Stellantis отказался переносить производство электромобиля по требованию правительства Франции
Автомобильный гигант Stellantis не будет переносить производство электромобиля Peugeot e-208 во Францию. Как пишет издание SPEEDME.RU, в настоящее время эта машина выпускается на заводе в Испании.
Руководитель Stellantis Карлос Таварес в своем последнем интервью отметил, что перенос во Францию не соответствует интересам компании. Следует отметить, что правительство этой страны предпринимает усилия по наращиванию числа выпускаемых во Франции автомобилей.
По словам министра финансов Брюно Ле Мэра, компактные и более доступные электрокары нужно строить во Франции наряду с моделями более высокого класса. Следует отметить, что в последнее время Европа столкнулась с наплывом дешевых электромобилей китайского производства.