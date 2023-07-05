Stellantis отказался переносить производство электромобиля во Францию

Автомобильный гигант Stellantis не будет переносить производство электромобиля Peugeot e-208 во Францию. Как пишет издание SPEEDME.RU, в настоящее время эта машина выпускается на заводе в Испании.

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Руководитель Stellantis Карлос Таварес в своем последнем интервью отметил, что перенос во Францию не соответствует интересам компании. Следует отметить, что правительство этой страны предпринимает усилия по наращиванию числа выпускаемых во Франции автомобилей.