Таможня ФРГ назвала основания для ареста личных автомашин россиян

Таможня Германии назвала основанием для ареста личных автомобилей россиян, въехавших в страну, введенные Евросоюзом санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства на запрос о возможности въезда в ФРГ на машине с российскими номерами.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», — следует из ответа представителя Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ.

На английском языке в статье 3i говорится, что запрещены «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России» по соответствующему перечню, если они экспортированы из России или российского происхождения. При этом на немецком языке в документе применяется термин Einfuhr, который может означать и простой ввоз, а не только таможенный импорт, уточняет РБК.