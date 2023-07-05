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Suzuki анонсировала продажи семиместного автомобиля Invicto

Как сообщает SPEEDME.RU, в премиум-класс старается попасть автопроизводитель Maruti Suzuki. Для этого компания создала семиместный автомобиль. Такие габариты были выбраны из-за того, что спрос возрастает на крупные авто.

Suzuki анонсировала продажи семиместного автомобиля Invicto
©  Maruti Suzuki

Бренд получил популярность благодаря компактным моделям. Сегодня, 5 июля, в продажу поступил Invicto по цене в 2,5 миллиона рупий. Прошлые модели продавались за 1 миллион рупий.

По данным источника, бренд хочет повысить свой имидж. Компания видит потенциал в увеличении спроса среди индийских покупателей.