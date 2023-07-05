Suzuki анонсировала продажи семиместного автомобиля Invicto
Как сообщает SPEEDME.RU, в премиум-класс старается попасть автопроизводитель Maruti Suzuki. Для этого компания создала семиместный автомобиль. Такие габариты были выбраны из-за того, что спрос возрастает на крупные авто.
Бренд получил популярность благодаря компактным моделям. Сегодня, 5 июля, в продажу поступил Invicto по цене в 2,5 миллиона рупий. Прошлые модели продавались за 1 миллион рупий.
По данным источника, бренд хочет повысить свой имидж. Компания видит потенциал в увеличении спроса среди индийских покупателей.