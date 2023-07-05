AIM разработала электрическую Nissan GT-R

Как сообщает SPEEDME.RU, японская компания AIM представила полные спецификации своего электрического спортивного автомобиля EV Sport 01. Автомобиль имеет мощность 483 л.с. и весит всего 1 425 кг, что делает его одним из самых легких электромобилей на рынке.

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EV Sport 01 оснащен двухмоторной силовой установкой, разработанной AIM, и работает на литий-ионном аккумуляторе емкостью 81 кВт/ч. Автомобиль имеет компактные размеры и рассчитан на двоих пассажиров.