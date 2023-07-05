Livan выведет на рынок РФ замену кроссоверам Toyota RAV4 и Kia Sportage

Китайская компания Livan планирует вывести на российский рынок в 2024 году новый среднеразмерный кроссовер сегмента C+, который может занять нишу ушедших Kia Sportage и Toyota RAV4 . Об этом сообщил «Auto.Mail.ru» со ссылкой на генерального директора «Ливэн Мотор Рус» Се Цзяо.

По его словам, новый кроссовер будет похож на модель X6 Pro, но будет относиться к сегменту C+. Название модели пока не раскрывается, его назовут ближе к дате премьеры. Тогда же станут известны все технические подробности.