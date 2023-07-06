Обновленные Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra дебютируют этим летом

Модернизированный Santa Fe будет отличаться прочным новым дизайном и более стильным салоном с цифровой комбинацией приборов. Мировая премьера Hyundai Santa Fe состоится в ближайшее время. Hyundai не назвала точную дату, но кроссовер получит квадратный новый дизайн с вертикальной передней панелью. В последнем будут размещены прямоугольные фары с Н-образными дневными ходовыми огнями, которые одновременно служат сигналами поворота.

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В салоне стоит ожидать цифровую комбинацию приборов и современную информационно-развлекательную систему. Автомобиль будет повторять корейскую модель, представленную в марте. В результате мы можем ожидать новую переднюю панель с мускулистыми воздухозаборниками, тонкими фарами и плавным горизонтальным фонарем.

Обновления продолжаются в салоне с отдельно стоящим дисплеем, состоящим из 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов и 12,3-дюймовой информационно-развлекательной системы. Другие основные моменты включают новую приборную панель, обновленную центральную консоль и обновленное распределительное устройство.

Если Sonata находится вне вашего ценового диапазона, вам повезло, поскольку этим летом Hyundai также представит обновленные модели Elantra, Elantra Hybrid и Elantra N. Модель была представлена ранее в этом году в Южной Корее, где она известна как Avante. Легкое освежение будет включать: более тонкую решетку радиатора, более спортивный передний бампер и новые фары. Изменения будут менее заметны сзади, но должны включать новый бампер.

Обновления интерьера не будут такими обширными, как у Sonata, но мы можем ожидать технологию цифровых клавиш и доступные 10,25-дюймовые дисплеи.