Российский электрокар Атом для каршеринга показали на видео

Российский электромобиль Атом появится в каршеринге.

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На YouTube-канале стартапа Атом, запущенного компанией «Кама», появился видеотизер электрокара, предназначенного для краткосрочной аренды через сервис BelkaCar. Судя по нему, отечественный электромобиль сможет понимать голосовые команды пользователя, а также автоматически подстраиваться под его настройки, сохраненные в приложении. Мелькнула на кадрах и стоимость — 14,18 рубля за минуту.

На видео продемонстрировали настройки, которые сможет запоминать приложение. Это наклон водительского сиденья, избранные пункты маршрута и даже цвет фоновой подсветки интерьера. По всей вероятности, при выборе очередного Атома настройки автоматически будут перенесены в него — пользователю не придется заново выставлять нужные параметры.

Показан разговор с навигатором, который сможет строить маршрут по голосу, как обычные навигаторы, а также сможет предлагать новые точки — возможно, основываясь на предпочтениях водителя.

О том, что Атом заступит на службу в каршеринг, стало известно еще в мае. Тогда гендиректор компании Игорь Поваразднюк рассказал о переговорах с четырьмя ключевыми игроками, среди которых — BelkaCar и «Ситидрайв». Запустить прокат Атомов планируют в 2025 году.