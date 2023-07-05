На российском рынке появились Infiniti QX80

Дилеры выставили на продажу в России внедорожники Infiniti QX80, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы на профилях автосалонов в классифайдах.

Продавец из Новосибирска предлагает QX80 c двигателем 5.6 мощностью 405 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом за 14 млн рублей. У внедорожника семиместный салон с кожаной отделкой черного цвета, трехзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, электропривод двери багажника. В объявлении указано, что автомобиль можно приобрести в лизинг.

Продавец из Новосибирска предлагает приобрести внедорожник с теми же агрегатами за 9,9 млн рублей. Уточняется, что автомобиль изначально предназначен для рынка ОАЭ. Салон такого QX80 отделан коричневой кожей, в наличии аудиосистема Bose, 22-дюймовые легкосплавные диски, трехзонный климат-контроль и встроенные в спинки передних кресел дополнительные экраны мультимедиа.