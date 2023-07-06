Opel на новом концепте-каре покажет дизайн будущих моделей

Новый концепт Opel покажет, как будут выглядеть следующие модели марки.

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Осенью, на IAA Mobility в Мюнхене компания представит прототип Experimental, своеобразное ви́дение автомобильного будущего. Пока неизвестно, к какому сегменту будет принадлежать автомобиль, однако он первым получит новый логотип, хотя на сериных машинах тот появится только в следуюшем году.

В сентябре, на выставке IAA Mobility в Мюнхене Opel представит визионерский концепт-кар Experimental. Он станет первой машиной с новым логотипом, а ещё предвосхитит язык дизайна будущих моделей. Немцы обещают показать на нём дальнейшее развитие философии Bold and Pure (выразительность и чистота), впервые опробованной на GT X Experimental. Три её столпа — это Detox, Modern German и Greenovation.

Opel

На фото: Opel Experimental GT 1965

Новинка продолжит линейку прорывных концептов, ведущую свою историю с Experimental GT 1965 года. Спорткар был выполнен в стилистике Coke Bottle Shape, то есть в профиль повторял обводы классической стеклянной бутылки Coca-Cola.

Experimental GT стал первые европейским прототипом, который получил серийное продолжение. Модель Opel GT выпускали с 1968 по 1973 год и оснащали двумя двигателями на выбор: 1.1 и 1.9 в паре с четырехступенчатой «механикой» либо трехдиапазонным автоматом.