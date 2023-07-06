Opel на новом концепте-каре покажет дизайн будущих моделей

Opel покажет на новом концепте-каре дизайн будущих моделей
Новый концепт Opel покажет, как будут выглядеть следующие модели марки.
Осенью, на IAA Mobility в Мюнхене компания представит прототип Experimental, своеобразное ви́дение автомобильного будущего. Пока неизвестно, к какому сегменту будет принадлежать автомобиль, однако он первым получит новый логотип, хотя на сериных машинах тот появится только в следуюшем году.
В сентябре, на выставке IAA Mobility в Мюнхене Opel представит визионерский концепт-кар Experimental. Он станет первой машиной с новым логотипом, а ещё предвосхитит язык дизайна будущих моделей. Немцы обещают показать на нём дальнейшее развитие философии Bold and Pure (выразительность и чистота), впервые опробованной на GT X Experimental. Три её столпа — это Detox, Modern German и Greenovation.
На фото: Opel Experimental GT 1965
Новинка продолжит линейку прорывных концептов, ведущую свою историю с Experimental GT 1965 года. Спорткар был выполнен в стилистике Coke Bottle Shape, то есть в профиль повторял обводы классической стеклянной бутылки Coca-Cola.
Experimental GT стал первые европейским прототипом, который получил серийное продолжение. Модель Opel GT выпускали с 1968 по 1973 год и оснащали двумя двигателями на выбор: 1.1 и 1.9 в паре с четырехступенчатой «механикой» либо трехдиапазонным автоматом.
Впрочем, большинство концептов «Опеля» создавались не для производства, а чтобы задать вектор развития компании на следующие годы. Таким ви́дением автомобильного будущего остались, к примеру, гибридный шутинг-брейк Monza с дверями типа «крылья чайки» и двигателем на метане и заднеприводный спорткар Opel GT 2016 года, оснащенный бензиновым трёхцилиндровым турбомоторчиком от Adam.