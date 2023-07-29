История логотипа компании Nissan

Автомобильная компания Nissan основана в 1933 году в Японии. На сегодняшний день входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. За свою почти вековую историю выпустила огромное количество моделей, многие из которых стали культовыми, как Nissan Skyline GT-R. В этой статье мы погрузимся в историю логотипа концерна, узнаем о его происхождении, эволюции и том, как он формировался на протяжении долгих лет в соответствии с философией компании.

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1933 год, основание Nissan

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Первый логотип появился в год основания и представлял собой большой красный круг, поверх которого было написано название бренда. Красный круг был выбран вовсе не случайно, для японцев - очень важна символика, красный круг символизирует солнце, а также является отсылкой к флагу государства. Синий же цвет, который использовали для фона надписи, по мнению создателей ассоциировался с надежностью и скоростью. Шрифт выбрали самый простой - без засечек и «красивостей».

Nissan

1940 год, полный ребрендинг

По какой-то причине, спустя всего семь лет в компании приняли решение кардинально изменить логотип. За основу взяли шестиугольник с закругленными краями, в который вписали название компании шрифтом, напоминавшим мазки кистью. Буква «А» выделялась более крупным размером, как бы показывая, куда нужно делать ударение при произношении. Выше надписи красовалась миниатюрная схематичная копия предыдущей версии эмблемы. От красного круга по какой-то причине было решено отказаться. Логотип утратил синий цвет и стал полностью красным с белой окантовкой.

Nissan

1950 год, легкое обновление

В 1950 году в компании снова решили слегка обновиться, но не так радикально, как в прошлый раз. Сложная шестиугольная геометрическая фигура ушла в прошлое, а на ее место пришел обычный прямоугольник с закруглёнными углами. Цвет заливки остался красным с белой окантовкой, а шрифт выровнялся и стал более классическим. Предыдущая версия эмблемы использовала сложную геометрическую фигуру, новая же стала простой и узнаваемой.

Nissan

1959 год, заигрывание с объемом

Ближе к 1960 в компании решили снова обновить логотип и сделать его более современным. В этот раз название бренда вынесли как бы на передний план, а красный прямоугольник сделали меньшего размера, чтобы было ощущение, что он где-то далеко за надписью. В этот период многие компании заигрывали с объемными логотипами, а Nissan, видимо, решил не отставать. Новая версия получилась более грубой и угловатой, каждая буква обладала большим количеством девяностоградусных углов.

Nissan

1960 год, новый стиль

Очевидно, что версия от 1959 года мало кому понравилась, а потому, уже в 1960 представили новую. В этот раз решили полностью отказаться от красного прямоугольника. Была только надпись, которая висела в воздухе. Само название написали курсивом красного цвета. Иных элементов логотип не содержал. Здесь появилась другая проблема – шрифт читался с большим трудом, а потому спасала лишь массовая популярность автопроизводителя.

Nissan

1967 год, новые цвета

Спустя семь лет в очередной раз решили поменять логотип и в этот раз кардинально. Надпись была бежевой, а заливка вокруг нее – коричневой. Сегодня примерно в таком стиле рисуются логотипы для шоколадных хлопьев. Это была единственная версия шильдика Nissan в такой цветовой гамме.

Nissan

1970 год, еще один эксперимент

В те года маркетологи явно не унимались и постоянно пытались как-то обновить логотип, поэтому вариант со стилистикой шоколадных завтраков прожил всего три года. На смену ему пришла новая прямоугольная пластина, но уже с заливкой черным цветом, внутри которой было написано название бренда серыми буквами. Таким же серым цветом залили окантовочную линию вокруг черного прямоугольника. Надпись была выполнена в новом стиле с засечками и без наклона. Логотип смотрелся весьма уныло и мрачно.

Nissan

1983 год, возврат к истокам

Грустный вариант от 1970 года прожил целых тринадцать лет, что весьма неплохо. Но в какой-то момент в компании решили прекратить искать себя и вернуться к истокам. Видимо, в компании решили, что возврат к изначальному логотипу «восходящего солнца» покажет приверженность марки к историческим ценностям, таким как как уверенность и надежность. Логотип практически полностью повторял таковой от 1933 года, но стал визуально легче. Этого добились удалением всех окантовок, оставив лишь красный круг и синий прямоугольник с названием бренда.

Nissan

2001 год, современный дизайн

На восемнадцать лет успокоились маркетологи и дизайнеры, но в 2001 году снова потребовался ребрендинг. В то время многие использовали металлический серый цвет, и Nissan решил не отставать. От цветов в логотипе полностью избавились, но стилистика осталась старой. Вместо красного круга появилось большое кольцо, которое по центру разрезалось прямоугольником такого же цвета, в котором было выбито название бренда черными буквами.

Nissan

2020 год, цифровая версия

В 2020 году компания Nissan обновила логотип на более простую, цифровую версию. Решили еще сильнее визуально упростить шильдик и вместо круга оставили две полукруглые скобки, которые не соединяются. В центре минималистичным шрифтом без засечек написано название компании. Такой логотип очень хорошо подходит к электрическим автомобилям нового поколения.

Nissan

Заключение