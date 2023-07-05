В Австрии у превысивших скорость водителей отнимут автомобиль

Австрийские власти серьезно взялись за наведение порядка на дорогах. В будущем водители-нарушители могут лишиться своих автомобилей. Соответствующее решение принял Национальный совет, сообщает телеканал ORF.

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У людей, которые едут со скоростью свыше 60 км/ч в городской черте и 70 км/ч по пересеченной местности, автомобиль может быть изъят.

При превышении скорости более чем на 80 км/ч в городе или 90 км/ч на открытой местности при определенных обстоятельствах даже однократное нарушение может привести к изъятию транспортного средства.

Как заявила министр транспорта Леонора Гесслер, автомашины нарушителей будут проданы с аукциона. При этом 70 процентов вырученных средств направят в фонд безопасности дорожного движения, а остальная часть пойдет в соответствующие территориальные органы власти.