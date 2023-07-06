Продажи в России нового кроссовера GAC GS8 начнутся в июле

Компания GAC Motor представит на рынке России кроссовер GS8 второго поколения до конца июля. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

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По данным портала, большая партия кроссоверов GAC GS8 уже прибыла на российский склад автокомпании. Автомобили оснащены бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 252 л.с. (400 Нм) в связке с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin. Длина модели составляет 4980 мм при колесной базе 2920 мм.

GAC

На домашнем рынке автомобили оснащаются 20-дюймовыми колесными дисками, компоновка салона может быть шести- и семиместной.