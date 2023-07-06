Россияне бросились ремонтировать автомобили

В июне россияне стали активно скупать различные автомобильные товары — резко увеличились продажи автохимии, запчастей и специальных инструментов. О том, что автовладельцы бросились ремонтировать машины, сообщает компания «ВсеИнструменты.ру». Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сильнее всего спрос вырос на комплектующие — прирост в этой категории составил 190 процентов. Чаще всего россияне покупали топливные фильтры, резиновые шланги, резинки для щеток и масляные фильтры. Также на 95 процентов увеличились продажи автоэлектроники. В топ товаров в данной категории вошли флажковые предохранители и различные автолампы.

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Кроме того, особенно востребованными в данном месяце товарами стали очистители тормозных дисков, антифризы, аэрозольные грунты и очистители двигателя. В этой категории продажи поднялись на 72 процента по сравнению с июнем 2022 года. Самый высокий спрос на автохимию аналитики зафиксировали в Перми (плюс 142 процента), Нижнем Новгороде (97 процентов), Омске (96 процентов), Екатеринбурге (92 процента) и Волгограде (89 процентов).

Также россияне начали больше интересоваться инструментами для автомобиля и гаража. Чаще всего автовладельцы покупали телескопические магниты и зеркала, гибкие магниты и рихтовочные пластины. Немного меньше вырос спрос на автомобильные компрессоры, аккумуляторы и аксессуары для автомобиля.

В компании объяснили динамику сезонным фактором — водители начинают готовиться к путешествиям на автомобиле в сезон отпусков. Кроме того, автолюбители понимают, что в текущих условиях становится трудно приобрести новую машину и стараются тщательнее следить за состоянием имеющегося автомобиля.