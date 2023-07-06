Ввоз автомобилей в Россию через Дальний Восток вырос в два раза

Федеральная таможенная служба сообщили, что с января по июнь 2023 года через владивостокскую таможню физлицами было ввезено более 130 тысяч автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рекордным по объёмам импорта авто стал июнь - более 28 тысяч транспортных средств. На несколько сотен был побит рекорд ноября прошлого года, уточнили в ФТС.

По-прежнему лидируют машины японских марок - на них приходится около 80% спроса. Самыми популярными являются модели Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. За "японцами" следует корейский автопром: Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia. Через владивостокские пункты авто из Китая ввозятся в единичных экземплярах.