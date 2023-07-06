Марка Mercedes-Benz запустила продажи нового купе CLE-Class
Верный своей традиции создания спортивных и элегантных автомобилей мечты, Mercedes-Benz собирается запустить независимую серию: купе CLE. Этот двухдверный автомобиль идеально сочетает в себе технические и дизайнерские инновации классов C и E.
При длине 4850 мм, ширине 1860 мм и высоте 1428 мм эта двухдверная модель предлагает значительно больше места, чем купе C-Класса. Задние пассажиры, в частности, оценят дополнительное пространство для головы, плеч, локтей и коленей. Объем багажника также впечатляет: на 60 литров больше, чем у предшественника.
CLE поставляется с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC, который производит 255 л.с. и 350 Н*м крутящего момента. Эта адаптация предложения двигателей обеспечивает оптимальное сочетание производительности и эффективности для каждого рынка.