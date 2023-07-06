В России реже стали сдавать экзамен на права с первого раза

В России кандидаты в водители стали реже сдавать практический экзамен на права с первого раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

С 1 марта по 13 июня текущего года с первой попытки сдать экзамен удалось более чем 108 тыс. человек. Это на 12,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего экзаменуемые нарушают требования дорожной разметки, не включают поворотники, не уступают дорогу транспортным средствам или пешеходам. Кроме того, инспекторы отмечают «неуверенное использование органов управления».

«Наиболее часто совершаемые ошибки при маневрировании во время постановки ТС на место стоянки "параллельная парковка", "заезд в бокс"», — добавили в ведомстве.