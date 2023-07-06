Peugeot провела рестайлинг хэтчбека 208

Peugeot 208 едва ли можно назвать автомобилем, который требовал обновления, но это не помешало французскому автопроизводителю представить обновленную версию популярного хэтчбека.

Внешний вид 208-го был переработан, чтобы привести его в соответствие с обновленными 508-м и 2008-м, с более смелой подписью дневных ходовых огней с тремя зубьями и более широкой передней решеткой. Задняя световая планка, в свою очередь, была дополнена тремя красными «когтями», растянувшимися на всю ширину багажника.

ПроКроссовер.ру