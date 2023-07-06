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Компания Peugeot провела рестайлинг хэтчбека 208

Peugeot 208 едва ли можно назвать автомобилем, который требовал обновления, но это не помешало французскому автопроизводителю представить обновленную версию популярного хэтчбека.

Peugeot провела рестайлинг хэтчбека 208
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Внешний вид 208-го был переработан, чтобы привести его в соответствие с обновленными 508-м и 2008-м, с более смелой подписью дневных ходовых огней с тремя зубьями и более широкой передней решеткой. Задняя световая планка, в свою очередь, была дополнена тремя красными «когтями», растянувшимися на всю ширину багажника.

ПроКроссовер.ру

Peugeot 208 приводится в движение мощностью 156 лошадиных сил и крутящим моментом. Он имеет передний привод и одноступенчатую автоматическую коробку передач. Аккумулятор можно заряжать до 100 кВт, и в этом случае SOC увеличивается с 20 до 80 процентов менее чем за 25 минут.

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