Компания Peugeot провела рестайлинг хэтчбека 208
Peugeot 208 едва ли можно назвать автомобилем, который требовал обновления, но это не помешало французскому автопроизводителю представить обновленную версию популярного хэтчбека.
Внешний вид 208-го был переработан, чтобы привести его в соответствие с обновленными 508-м и 2008-м, с более смелой подписью дневных ходовых огней с тремя зубьями и более широкой передней решеткой. Задняя световая планка, в свою очередь, была дополнена тремя красными «когтями», растянувшимися на всю ширину багажника.
Peugeot 208 приводится в движение мощностью 156 лошадиных сил и крутящим моментом. Он имеет передний привод и одноступенчатую автоматическую коробку передач. Аккумулятор можно заряжать до 100 кВт, и в этом случае SOC увеличивается с 20 до 80 процентов менее чем за 25 минут.