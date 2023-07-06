Представлен кроссовер Hyundai Tucson 2024 года
Hyundai построила свою репутацию на ценности и эффективности. Но мы утверждаем, что его дизайн вносит незаметный вклад в популярность бренда. С недавним редизайном Tucson и появлением в прошлом году внедорожного XRT мы не ожидаем значительных изменений в версии 2024 года.
Tucson предлагает отличный набор технологических функций, которые работают быстро и кажутся ультрасовременными по этой цене. Во-первых, Apple CarPlay и Android Auto являются стандартными и прекрасно отображаются на доступном 10,25-дюймовом сенсорном экране.
Hyundai Tucson доступен в восьми комплектациях. Комплектации SE, SEL, XRT, N Line и Limited поставляются с обычным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с.и электродвигателем на общую мощность 227 лошадиных сил.