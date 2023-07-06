Представлен кроссовер Hyundai Tucson 2024 года

Hyundai построила свою репутацию на ценности и эффективности. Но мы утверждаем, что его дизайн вносит незаметный вклад в популярность бренда. С недавним редизайном Tucson и появлением в прошлом году внедорожного XRT мы не ожидаем значительных изменений в версии 2024 года.